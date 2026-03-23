Sei componenti lasciano Bordighera Viva, Carlo La Vigna: "Hanno manifestato posizioni in contrasto con i principi guida della lista" (Foto)

"Non è la prima volta che la lista 'Bordighera Viva' si trova a fronteggiare tentativi di attacco, circostanza, peraltro, non insolita nel corso di una campagna elettorale, soprattutto, quando una proposta politica registra un consenso crescente. In passato, tali dinamiche si sono manifestate prevalentemente dall’esterno, attraverso tentativi di attrarre o far transitare alcuni consiglieri verso altre liste. In questa occasione, invece, l’attacco ha avuto origine dall’interno, attraverso l’azione di alcuni candidati consiglieri che hanno manifestato, secondo le migliori tradizioni di una parte della classe politica locale, posizioni in contrasto con i principi guida della lista, alimentando un progressivo dissenso rispetto alla linea politica condivisa, fondata sul ruolo centrale e sull’indirizzo del candidato sindaco a garanzia del programma politico" - dice il candidato sindaco a Bordighera Carlo La Vigna in seguito alla decisione di sei componenti della lista civica Bordighera Viva di lasciare il gruppo.

Axel Vignotto, Tiziana Condoluci, Matteo Biancheri, Marco Farotto, Stefano Sapino e Maurizia Palmesino hanno, infatti, deciso di proseguire il proprio impegno civico al di fuori della lista a sostegno di Carlo La Vigna. "La lista 'Bordighera Viva' ribadisce la propria coesione, la propria identità e la volontà di proseguire con determinazione il lavoro intrapreso, forte del sostegno crescente e della partecipazione attiva dei propri componenti e sostenitori" - sottolinea La Vigna - "La campagna elettorale prosegue, quindi, con serenità, trasparenza e spirito costruttivo, nell’esclusivo interesse della comunità".