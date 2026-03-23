Elezioni amministrative 2026, sei componenti lasciano la lista civica Bordighera Viva (Foto)

Sei componenti della lista civica Bordighera Viva lasciano il gruppo. Axel Vignotto, Tiziana Condoluci, Matteo Biancheri, Marco Farotto, Stefano Sapino e Maurizia Palmesino hanno, infatti, deciso di proseguire il proprio impegno civico al di fuori dell’attuale percorso.

"La scelta nasce dall’esigenza di operare in un contesto fondato su rispetto reciproco, equilibrio nei rapporti e piena valorizzazione delle persone, condizioni ritenute essenziali per portare avanti un lavoro serio e costruttivo per la città" - dicono Axel Vignotto, Tiziana Condoluci, Matteo Biancheri, Marco Farotto, Stefano Sapino e Maurizia Palmesino.

"Si tratta di una decisione assunta con senso di responsabilità, nel rispetto di tutti i partecipanti, e con la volontà sempre presente di continuare a mettersi a disposizione della città con spirito costruttivo" - mettono in risalto.