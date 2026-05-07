Digitalizzazione nei comuni montani, Imperia tra luci e ombre: fondi adeguati ma 5G ancora disomogeneo

La trasformazione digitale nei comuni montani della provincia di Imperia procede, ma con evidenti limiti strutturali, soprattutto sul fronte della connettività. È quanto emerge dal report Uncem sulla digitalizzazione degli enti locali, che analizza anche il contributo del territorio imperiese all’interno dell’area Nord-Ovest. Nel campione analizzato, la provincia di Imperia conta 7 risposte al questionario, un numero contenuto ma significativo per delineare una tendenza locale . Il dato conferma una partecipazione inferiore rispetto ad altre realtà del Nord-Ovest, ma comunque utile per tracciare un primo bilancio.

Sul fronte economico, il quadro appare relativamente positivo: la maggioranza degli enti ritiene adeguati i finanziamenti ricevuti, soprattutto grazie ai fondi del PNRR, principale leva per la digitalizzazione . Tuttavia, questa disponibilità non basta a colmare tutte le criticità. Come sottolineato nel report, “gli investimenti non possono restare una tantum”, evidenziando la necessità di continuità nella manutenzione e nello sviluppo dei servizi digitali. Il nodo principale resta la connettività. Anche per Imperia, inserita nel contesto del Nord-Ovest, emerge un dato chiaro: la copertura 5G è raramente uniforme. Solo una minima parte degli intervistati parla di servizio pienamente soddisfacente, mentre prevalgono situazioni in cui la rete è presente solo in alcune aree, soprattutto quelle più popolate. Non mancano casi di totale assenza. In questo scenario, il report evidenzia come “la copertura sia non uniforme”, con forti disparità tra centri e zone periferiche . Un limite che incide direttamente sulla qualità dei servizi digitali offerti ai cittadini. Quando la rete è disponibile, però, i risultati migliorano: oltre il 75% dei casi segnala un servizio performante nel Nord-Ovest, dato che può essere esteso anche al contesto imperiese . Resta comunque una quota di utenti che lamenta difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali, come pratiche amministrative o piattaforme online.

Non è solo una questione tecnologica. Il report mette in evidenza anche un problema interno agli enti: la carenza di competenze digitali del personale. Tra le principali difficoltà emergono:

resistenza al cambiamento

insufficienza delle infrastrutture

supporto tecnico inadeguato

Un quadro che conferma come la digitalizzazione non sia solo un investimento in tecnologia, ma anche – e soprattutto – in formazione.

Altro elemento critico riguarda la distribuzione degli interventi: non tutti i comuni risultano coinvolti allo stesso modo nei processi di digitalizzazione. Se da un lato la maggioranza segnala una partecipazione diffusa, resta una quota significativa che evidenzia disomogeneità tra territori, segno di un sistema ancora frammentato. Infine, una parte degli amministratori sottolinea che restano ambiti da finanziare. In molti casi, queste lacune sono considerate decisive per il futuro dei servizi pubblici: “le esigenze non affrontate comporteranno radicali cambiamenti nell’erogazione dei servizi” .

Per la provincia di Imperia emerge quindi una fotografia chiara:

fondi presenti e generalmente adeguati

copertura 5G ancora disomogenea

criticità su competenze e organizzazione interna

Un percorso avviato, ma ancora lontano da una piena maturità digitale.