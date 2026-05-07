A Camporosso esami di idoneità gratuiti per diventare donatore di sangue, Gibelli: "Un piccolo passo può fare la differenza" (Foto)

Esami di idoneità gratuiti per diventare donatore di sangue potranno essere effettuati sabato 9 maggio dalle 10 alle 15 in occasione del Camporosso Internazionale Youth Cup.

L'evento è aperto a tutti i cittadini. "Sabato 9 maggio facciamo squadra" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Sostengo con convinzione l’appello di Fidas e vi invito al campo sportivo di Camporosso di via Kennedy dalle 10, dove sarà possibile effettuare gratuitamente gli esami di idoneità per diventare donatori di sangue".

Un gesto semplice, sicuro, veloce e gratuito che può salvare la vita. "A volte pensiamo che il nostro contributo sia poco ma per qualcuno quel poco rappresenta tutto. Passate a trovarci anche solo per informarvi e conoscere meglio questa realtà" - afferma il primo cittadino - "Diamoci una mano. Un piccolo passo può fare la differenza".