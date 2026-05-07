“Sanremo nella Resistenza”: incontro alla Federazione Operaia con Amelia Narciso

Un appuntamento dedicato alla memoria storica e ai valori della Resistenza quello in programma domani, venerdì 8 maggio alle ore 16, presso la Federazione Operaia Sanremese di via Corradi 47 a Sanremo.

Nell’ambito del corso di Storia e in occasione delle iniziative legate alla Festa della Liberazione, la professoressa Amelia Narciso, presidente dell’ANPI Sanremo, terrà una relazione dal titolo “Sanremo nella Resistenza”.

L’incontro ripercorrerà il difficile periodo vissuto dalla città durante la Seconda guerra mondiale, tra bombardamenti, occupazione nazifascista e nascita dei primi nuclei della Resistenza sulle alture di Bajardo. Al centro della lezione il ruolo di uomini e donne che contribuirono alla lotta partigiana, spesso pagando con la vita la scelta di opporsi al regime.

Tra le figure ricordate anche Felice Cascione, conosciuto come “U Meghu”, il comandante Guglielmo Giuseppe Ivano e Gino Napolitano, protagonisti della Resistenza nella Prima Zona Ligure.

Durante la conferenza verranno inoltre approfonditi i luoghi simbolo della memoria partigiana a Sanremo e il contributo spesso dimenticato della popolazione civile e degli uomini della Chiesa nel sostegno ai combattenti antifascisti.

L’appuntamento sarà arricchito da immagini, fotografie e documenti storici, oltre a indicazioni bibliografiche aggiornate per approfondire il tema della Resistenza e contrastare il rischio di revisionismo storico.