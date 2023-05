Ventimiglia: i 'No border' tornano a manifestare in città, questa volta per ricordare Moussa Balde

Una cinquantina di attivisti ‘No Border’ hanno commemorato, questa mattina sulla piazza della stazione ferroviaria, Moussa Balde, il giovane che si è suicidato due anni fa al Cpr di Torino, dopo essere stato malmenato pochi giorni prima a Ventimiglia.

Musica e qualche slogan da parte dei manifestanti che, dopo qualche momento di ricordo del giovane, si sono diretti verso Roverino, nella zona del supermercato dove qualche settimana fa è stato picchiato un magrebino. Si tratta della prima manifestazione di ‘No Border’ dopo diversi anni a Ventimiglia, dove negli ultimi giorni e lievemente aumentato l’arrivo di profughi.

Nella città di confine, soprattutto in questi ultimi giorni con la campagna elettorale in fermento, è tornato prepotentemente d’attualità lo scontro tra le diverse fazioni sull’opportunità o meno di allestire un campo di accoglienza come quello che si trovava nella zona di Bevera nei momenti più difficili della gestione dei migranti.

Ventimiglia, lo ricordiamo, per alcuni anni soprattutto d’estate, è stata teatro di manifestazioni degli attivisti ‘No Border’ che hanno sempre contestato la politica francese di voler fermare al confine i profughi e hanno più volte protestato, sia nel centro della città che a Ponte San Ludovico dove, nelle estati del 2015 e 2016, hanno stazionato tra piazzale De Gasperi e la scogliera.