Sanremo: papà di un bambino autistico chiede aiuto, l'Asl 1 "Mai venuto meno l'impegno dell'azienda"

"Il caso segnalato è noto agli uffici e, contrariamente a quanto viene affermato, abbiamo preso in carico la problematica. E' bene precisare che l'impegno da parte dell'azienda sanitaria non è mai venuto meno e diversi sono stati gli incontri col papà del bambino atti a trovare una soluzione”.

Sono le parole del Direttore Socio Sanitario dell’azienda sanitaria locale della nostra provincia, Fabrizio Polverini, in relazione all’articolo pubblicato dal nostro giornale (QUI), per il grido d’allarme del padre vedovo di un bambino autistico di 12 anni. “Stiamo lavorando alacremente - prosegue il Dott. Fabrizio Polverini - per garantire tempi rapidi per la presa in carico del paziente”.

Il Dott. Polverini conferma che è in atto un lavoro di concertazione a livello regionale e con le altre aziende al fine di intervenire con misure specifiche e adeguate ad ogni singolo territorio per far fronte alla crescente domanda e alla necessità di implementazione del personale.