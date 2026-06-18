Vallebona, riqualificazione dell'accesso nord e nuovo parcheggio in 'zona Cabanette': al via i lavori pubblici (Foto)

Lavori pubblici a Vallebona. Verrà riqualificato l'accesso nord al centro storico in via Guglielmi e sarà realizzato un parcheggio in 'zona Cabanette'.

Un progetto essenziale, realizzato dagli architetti Pietra Alborno e Francesca F. Buccafurri, che mira a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica e a favorire la fruizione pubblica e la socialità in paese. "Sono in fase di esecuzione lavori pubblici nel nostro comune. La nuova porta d’ingresso nel centro storico aprirà anche a percorsi escursionistici, mountainbike, attività sportive outdoor" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Un luogo per incontro e sosta dove preparare passeggiate di scoperta o per ammirare il paesaggio sullo sfondo".

L’amministrazione comunale prosegue, dunque, la riqualificazione del borgo grazie a fondi regionali e comunali. L'importo complessivo dei lavori è di 275.000,00 euro, di cui 247.592 da fondi regionali e 27.408 da fondi comunali, in particolare dall'avanzo 2024.

Verrà, inoltre, realizzato anche un parcheggio a raso 'zona Cabanette'. "Il progetto prevede il miglioramento della zona anche attraverso la realizzazione di un’area/sosta per circa 18 posti auto a servizio dei residenti e turisti del centro storico" - svela l'Amministrazione comunale - "E' di 173.000,00 euro l'importo complessivo dei lavori finanziati totalmente con fondi comunali".