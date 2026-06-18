Maturità 2026, da Ventimiglia a Bordighera studenti in classe per la prima prova: le impressioni (Foto e video)

Abbastanza soddisfatti gli studenti delle scuole superiori di Ventimiglia e Bordighera che questa mattina hanno affrontato la prima temuta prova degli esami di maturità: il tema di italiano.

Alla fine della prova, all'uscita dei diversi istituti (Liceo Aprosio, istituti 'Fermi' e 'Polo' a Ventimiglia e 'Montale' a Bordighera) per la maggior parte dei maturandi sembra essere andata abbastanza bene nonostante le tipologie delle tracce proposte dal Ministero. La tipologia A (analisi del testo) aveva due tracce: per la poesia "Passerò per piazza di Spagna" di Cesare Pavese dalla raccolta "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" (A1); per la prosa un testo tratto da "I piaceri" di Vitaliano Brancati (A2). La tipologia B (testo argomentativo) aveva tre tracce: un testo dal discorso di insediamento del neoeletto presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea costituente del 26 giugno 1946 (B1); un testo da "Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire" del giornalista e scrittore Piero Bianucci, libro che passa in rassegna le diverse forme giornalistiche e affronta argomenti delicati come la scelta delle fonti e l'etica professionale di chi scrive (B2); e un testo da "I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere" del sociologo inglese Frank Furedi sul significato e il valore di confini e frontiere nella società globalizzata (B3). La tipologia C (tema di attualità) aveva due tracce: un brano dall'articolo "Funziona a meraviglia" della giornalista tedesca Wenke Husmann (Die Zeit), pubblicato su Internazionale, su scienza, ragionamento scientifico capacità di farsi stupire (C1) e un brano dal libro "Alzarsi all'alba" di Mario Calabresi, storie di persone che abbracciano la fatica come cifra essenziale dell'esistenza (C2).

"E' andata bene" - dice Alessandro, uno studente del linguistico del liceo Aprosio di Ventimiglia - "Ho scelto la tipologia C1". "E' andato abbastanza bene" - commenta Cristiano, un ragazzo del linguistico del liceo Aprosio a Ventimiglia - "Sono stato il secondo a consegnare. Erano delle belle tracce ma alla fine ho scelto la B, il testo argomentativo". "E' andata abbastanza bene" - dichiara Giulia, una ragazza del linguistico del liceo Aprosio di Ventimiglia - "Ho scelto la B3".

"E' andata molto bene. Abbiamo scelto la traccia B1" - affermano Lorenzo e Matteo due ragazzi del 'Montale' di Bordighera - "Domani ci aspetta la prova di economia aziendale".

Domani gli studenti dovranno affrontare la seconda prova scritta, che sarà su una materia specifica per ogni indirizzo di studi. Inizieranno poi i colloqui orali secondo i singoli calendari scolastici.