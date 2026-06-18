Confesercenti Liguria, Marco Benedetti confermato presidente per il terzo mandato: focus su commercio, bandi e turismo

Marco Benedetti è stato riconfermato presidente di Confesercenti Liguria per un terzo mandato. La decisione è arrivata nel corso dell'assemblea elettiva regionale, che ha visto anche l'elezione dei 34 componenti della Presidenza, in rappresentanza dei territori e delle principali categorie dell'associazione. La parte pubblica dell'assemblea si è aperta con il collegamento del presidente nazionale Nico Gronchi, che ha affrontato i principali temi economici del momento, dal caro energia all'euro digitale, soffermandosi soprattutto sulla proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione delle ZesPro, le zone economiche speciali di prossimità.

L'obiettivo della proposta è sostenere il commercio di vicinato attraverso sgravi fiscali, semplificazione burocratica e contributi destinati alle imprese che operano nelle aree interessate da interventi di rigenerazione urbana. Nelle prossime settimane le sedi territoriali di Confesercenti avvieranno anche la raccolta firme cartacea a sostegno dell'iniziativa. Nel corso dei lavori è intervenuta anche la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, che ha illustrato le prossime misure finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (Fse+), con particolare attenzione ai nuovi bandi dedicati alla blue economy, al rifinanziamento dell'apprendistato e agli interventi rivolti ai lavoratori con disabilità.

Successivamente l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana ha fatto il punto sulle principali misure destinate alle imprese liguri. Tra gli argomenti affrontati, il bando Cassa Commercio Liguria, per il quale si stanno valutando soluzioni per finanziare tutte le domande presentate, le misure dedicate alle attività dell'entroterra, il bando sulle reti d'impresa concluso ad aprile e quello sull'economia circolare in apertura nel mese di luglio. In chiusura è intervenuto in collegamento anche l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, con il quale si è parlato del nuovo sistema di governance turistica regionale attraverso le Destination Management Organization (Dmo) e del bilancio del bonus assunzionale per il turismo.

Benedetti ha indicato le priorità del nuovo mandato, sottolineando la necessità di rafforzare il ruolo dell'associazione nei confronti delle istituzioni: «Ci lasciamo alle spalle cinque anni complessi, ma certamente non saranno semplici neanche i prossimi che ci porteranno alla scadenza del 2030. Ringrazio tutti per il rinnovo della fiducia e chiedo a tutto il gruppo dirigente il massimo impegno per portare sui tavoli istituzionali proposte concrete, sviluppare la rappresentanza sindacale, fare rete e ottimizzare i servizi a disposizione dei soci. Il primo test sarà raggiungere gli obiettivi numerici delle firme per la nostra proposta di legge a sostegno del commercio di vicinato e della rigenerazione urbana».

Anche il presidente nazionale Nico Gronchi ha ribadito l'importanza della proposta di legge: «Le imprese di prossimità chiedono meno tasse e meno burocrazia. La proposta di legge che abbiamo depositato risponde con le ZesPro: nelle aree da riqualificare prevedono sgravi fiscali, semplificazione amministrativa e contributi per le attività di vicinato. Fisco, burocrazia e rigenerazione urbana sono tre urgenze per le imprese che rappresentiamo e questa proposta le affronta insieme».

Per Simona Ferro, il confronto con Confesercenti rappresenta un momento importante per costruire le future politiche regionali: «Crediamo sia sempre più fondamentale affinare le competenze degli studenti liguri in base alle necessità delle nostre imprese, soprattutto nei settori strategici della blue economy e del commercio. Vogliamo continuare a favorire un'integrazione sempre maggiore tra il sistema formativo e quello produttivo».

Sulla collaborazione con le associazioni di categoria è intervenuto anche Alessio Piana: «Se oggi riusciamo, come Regione Liguria, a intercettare con le nostre misure le esigenze dei commercianti è certamente frutto di questo dialogo. Il nostro impegno è proseguire valorizzando il commercio di prossimità e il presidio sociale che queste attività svolgono nei centri urbani e nell'entroterra».

Infine Luca Lombardi ha espresso soddisfazione per la riconferma di Benedetti: «Mi fa molto piacere che Marco Benedetti sia stato confermato alla presidenza di Confesercenti Liguria. È una persona competente e preparata. Con lui abbiamo avviato il percorso della nuova organizzazione turistica regionale attraverso le Dmo e sta guidando con efficacia la Dmo Riviera dei Fiori, coordinando in maniera integrata costa ed entroterra».