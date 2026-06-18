Bordighera pronta per l’estate: spiagge sistemate, Arziglia riqualificata e nuovi servizi sul litorale

Bordighera si presenta pronta all’appuntamento con la stagione estiva. Le spiagge cittadine, da sempre tra i principali punti di forza della città e meta apprezzata da residenti e turisti, sono state completamente sistemate e rese pienamente fruibili grazie a un importante intervento coordinato dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Marzia Baldassarre e seguito direttamente dall’assessore delegato Massimiliano Bassi.

L’intervento ha interessato l’intero litorale cittadino con lavori di riordino, pulizia e livellamento degli arenili, consentendo di consegnare alla città spiagge ordinate, sicure e accessibili proprio all’inizio della stagione balneare.

Particolare attenzione è stata riservata alla spiaggia dell’Arziglia, una delle più frequentate e amate dai bordigotti. L’arenile è stato completamente spianato e livellato, mentre tutti gli accessi sono stati resi fruibili. È stato inoltre ripristinato il “pontino” pedonale, che da anni si trovava in condizioni critiche. Interventi analoghi sono stati effettuati anche sulle altre spiagge pubbliche della città, oggi in perfette condizioni.

Nell’ambito delle opere realizzate sono stati sistemati tutti gli accessi agli arenili e le docce pubbliche. È inoltre in fase di montaggio la struttura che ospiterà la scuola estiva gestita dalla Spes, servizio particolarmente atteso dalle famiglie. È già operativa anche la Bau Beach, dedicata agli amici a quattro zampe.

Entro la giornata di oggi saranno infine completati i lavori del nuovo campo da beach volley realizzato nei pressi del No Stress Team, un’infrastruttura che contribuirà ad ampliare l’offerta sportiva e ricreativa del litorale.

Per la realizzazione degli interventi il Comune ha potuto contare su fondi regionali, con circa 50 mila euro destinati alle operazioni di pulizia e livellamento delle spiagge. Una gestione attenta delle risorse ha consentito di non utilizzare integralmente gli stanziamenti disponibili, mantenendo un avanzo che potrà essere impiegato in caso di eventuali mareggiate durante la stagione estiva.

«Siamo arrivati preparati all'appuntamento con l'estate – sottolinea l'assessore Massimiliano Bassi – seguendo direttamente ogni fase dei lavori per garantire spiagge decorose, sicure e accoglienti per tutti. Continueremo a lavorare per implementare gli spogliatoi nelle spiagge pubbliche».

A confermare la qualità ambientale della città è arrivato anche quest’anno il riconoscimento della 32esima Bandiera Blu, il prestigioso vessillo che certifica l’eccellenza delle acque, dei servizi e della gestione del territorio.

Dall’Arziglia agli altri tratti di litorale pubblico, le spiagge rappresentano uno dei patrimoni più preziosi di Bordighera, luoghi vissuti quotidianamente dai residenti e apprezzati dai numerosi turisti che scelgono la città per le proprie vacanze. Con il completamento degli interventi e i servizi ormai pronti, Bordighera si prepara così ad accogliere l’estate nelle migliori condizioni possibili.