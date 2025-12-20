La sera di venerdì 19 dicembre scorso a Sanremo, presso la splendida cornice di Villa Nobel, si è tenuta la tradizionale cena di Natale dello Zonta club matuziano.
Nell’occasione sono entrate a far parte del club otto nuove socie: Giorgia Dessì, Marta Diaz Rio, Francesca Letizia, Federica Fava, Francesca Delaude, Federica Delaude, Chiara Moraldo, Alessandra Tiri. Otto giovani socie che portano allo Zonta di Sanremo energia e creatività per continuare il cammino di uno storico club che è presente a Sanremo dal 1970 e che continuerà ad operare nel sociale proponendo i valori zontiani.
Solidarietà | 20 dicembre 2025, 15:24
Sanremo, lo Zonta Club accoglie otto nuove socie durante la tradizionale cena di Natale a Villa Nobel
Giovani professioniste entrano nel club matuziano portando energia e creatività a una realtà attiva dal 1970 nel sostegno al territorio e nella promozione dei valori zontiani
