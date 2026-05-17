Bordighera, successo per la serata 'Ci vuole un fiore' dello Zonta Club: raccolti fondi per il nuovo Centro per le Famiglie

Venerdì 15 maggio, alle 20.30, nella splendida cornice del Grand Hotel del Mare di Bordighera, si è svolta la serata “Ci vuole un fiore”, organizzata dallo Zonta Club Sanremo in collaborazione con lo Zonta Club Ventimiglia‑Bordighera.

L’evento, spiegano le organizzatrici, era dedicato al progetto intercomunale “Centro per le Famiglie”, che coinvolge i Comuni di Santo Stefano, Riva Ligure, Taggia, Sanremo e Ospedaletti. Un’iniziativa che offrirà supporto gratuito alle famiglie su temi legati alla crescita, all’educazione, alla cultura e alle relazioni tra bambini, mamme e papà. Il nuovo centro sorgerà in via Roma a Sanremo, in uno spazio di oltre 200 metri quadrati, sotto la direzione del dottor Riccardo Borea.

La serata ha registrato oltre cento partecipanti, accolti da un’ottima cena, musica coinvolgente e una lotteria benefica resa ancora più speciale dalla presenza in video della campionessa di tennis Flavia Pennetta, che insieme al marito Fabio Fognini ha donato alcuni oggetti personali per sostenere la raccolta fondi.

Lo Zonta Club Sanremo ha rivolto un sentito ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa: Hotel Europa Palace, Boutique Nuovi Volti, Perris Luxury Parfums, Vivaldi Concept, Federica Santeusanio, Centro estetico L’Essenza e Promoflor, che ha donato 100 splendide peonie utilizzate come scenografia floreale.

A dare ulteriore rilievo alla serata, la presenza dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e del dottor Cavallaro, in rappresentanza del sindaco Mager.

Un evento elegante e solidale che ha permesso allo Zonta Club di raggiungere un primo importante obiettivo: l’acquisto della lavagna interattiva destinata al nuovo Centro per le Famiglie, unendo leggerezza, stile e un forte impegno sociale.

