Giornata delle Malattie Rare, il flash mob con gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia commuove Camporosso (Foto)

Camporosso celebra la Giornata delle Malattie Rare. Nel pomeriggio odierno è andato in scena un flash mob con gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia: "Io sostengo la giornata delle malattie rare".

Un momento speciale di unione e solidarietà in occasione del Rare Disease Day 2026. "Ringraziamo gli sbandieratori e musici città di Ventimiglia per la presenza calorosa e la loro umiltà" - dicono gli organizzatori - "La loro partecipazione al flash mob presso l'arena di Bigauda Camporosso ha reso ancora più speciale questa giornata dedicata alle malattie rare. I musici e sbandieratori, che si sono esibiti in una piccola scenografia, hanno dato un contributo prezioso, ci hanno commossi! Grazie ancora per il vostro supporto".

Inoltre, la rotonda del ponte dell’Amicizia si è illuminata di verde, magenta e azzurro, colori simbolo della giornata, per esprimere la solidarietà dell’intera comunità alle persone e alle famiglie che convivono con una malattia rara. "Un appuntamento che richiama tutti noi a un impegno di responsabilità e vicinanza verso chi affronta ogni giorno sfide difficili e spesso silenziose. Anche il comune di Camporosso aderisce con convinzione. È fondamentale unire le forze, sostenere la ricerca e rafforzare la rete di supporto, affinché nessuno si senta solo" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Un sentito ringraziamento va a Aismac - Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari e a Pamela Barbieri per aver promosso la campagna di sensibilizzazione e organizzato il flash mob nell’Arena di Bigauda con la partecipazione degli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia. Insieme possiamo trasformare un gesto simbolico in un segno concreto di speranza. Rari ma mai soli".