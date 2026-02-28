Sanremo si scalda verso il gran finale: Festival promosso dal pubblico, la città sogna Arisa campione (Video)

L’atmosfera cresce di ora in ora. A Sanremo il clima è quello delle grandi occasioni, con un Festival di Sanremo che, almeno a sentire le voci raccolte in strada, sta convincendo il pubblico.

Nei pressi del Teatro Ariston e tra le vie del centro, il giudizio è diffuso: questa edizione piace. Piacciono le canzoni, piace il ritmo delle serate, piace l’energia che si respira fuori dal palco, tra piazza Colombo e le location del Festival diffuso.

Tra i nomi che ricorrono più spesso nelle conversazioni c’è quello di Arisa. In tanti, sotto i balconi e nelle file ai varchi, confidano in un suo successo. C’è chi la segue da anni, chi la considera una delle voci più riconoscibili della scena italiana, chi semplicemente spera in una sorpresa finale. Il suo nome rimbalza tra gruppi di amici e famiglie, diventando quasi un coro spontaneo.

Sanremo, intanto, continua a riempirsi. In queste ore sono arrivati fan da tutta Italia: da Foggia a Torino, passando per La Spezia e molte altre città. C’è chi ha organizzato il viaggio da mesi, chi ha deciso all’ultimo momento di salire su un treno pur di respirare l’atmosfera dal vivo.

Le strade raccontano questa attesa. Trolley trascinati lungo via Matteotti, selfie davanti all’Ariston, bandiere e cartelli dedicati agli artisti preferiti. Il Festival non è solo quello che va in onda in televisione, ma quello che si vive tra la gente.