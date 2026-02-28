Bussana Vecchia e Sanremo 2026: bandiera palestinese sul campanile e arte per Gaza nella serata finale

Alla vigilia dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, la comunità di Bussana Vecchia ha scelto un gesto simbolico e potente: l’esposizione temporanea della bandiera della Palestina sul campanile della Chiesa di Sant’Egidio, per richiamare l’attenzione sul genocidio ancora in corso nei territori palestinesi. Il borgo degli artisti “tifa” per Ermal Meta, in gara con il brano Stella stellina, che racconta in musica la tragedia vissuta nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, ponendo al centro «la fragilità dei bambini, spesso le prime vittime dei conflitti e dei massacri».

Accanto a questo segnale di solidarietà, la comunità segnala la proroga fino al 7 marzo della mostra itinerante “Heart of Gaza”, organizzata dall’associazione La città invisibile. L’esposizione, visitabile a Sanremo in via Pietro Agosti 21, raccoglie disegni e opere realizzati dai bambini di Gaza per raccontare, attraverso l’arte, «l’esperienza vissuta nei mesi di conflitto». Bussana Vecchia, terra di arte e umanità, sceglie ancora una volta di usare la creatività come segno di coscienza, solidarietà e speranza, trasformando la serata della musica italiana in un momento di riflessione civile.