Festival, Sanremo è sold out: città piena in ogni angolo, atmosfera elettrica (Foto)

È la Sanremo del sold out totale. Quella che per giorni ci è andata vicino, per una virgola, per una percentuale mancante. Ma da ieri sera – e in modo evidente da questa mattina – la città si è riempita in ogni ordine di posto.

Il cuore del Festival di Sanremo pulsa più forte che mai. Le strade attorno al Teatro Ariston sono completamente sature, con code ordinate davanti ai varchi di sicurezza che regolano l’accesso alle aree sensibili. Lunghe file anche nei pressi del Suzuki Stage in piazza Colombo, dove già dal pomeriggio si registra un’affluenza costante.

Più passano le ore, più il centro diventa compatto. Via Matteotti, le traverse laterali, le zone delle radio, le aree degli eventi collaterali: tutto è attraversato da un flusso continuo di persone. Famiglie, gruppi di amici, fan arrivati da tutta Italia, addetti ai lavori, curiosi. Una marea che si muove con un’unica direzione: vivere il Festival da vicino.

Le code non sono solo davanti all’Ariston. Si formano attorno a ogni punto sensibile della città: varchi, palchi esterni, location del Festival diffuso. L’organizzazione regge l’impatto e, grazie anche alla rimodulazione degli spazi messa in atto quest’anno, in alcune zone il traffico pedonale risulta più scorrevole rispetto alle edizioni precedenti. La distribuzione degli eventi su più aree della città sta contribuendo a diluire le concentrazioni più critiche, rendendo più fluido il movimento delle persone.

L’atmosfera resta elettrica. Si percepisce nell’aria, nei cori improvvisati, nei telefoni alzati verso balconi e palchi, nei locali affollati e nelle attese sotto le transenne. Sanremo ha cambiato marcia e ora viaggia al massimo regime.

Non è solo un sold out numerico: è un sold out visivo, sonoro, emotivo. Sanremo è piena. E lo si vede in ogni angolo.