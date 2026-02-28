Navette per la città di Sanremo: tra Arma di Taggia e Pian di Poma in migliaia verso il centro cantando il Festival (Foto e Video)

Sono circa 8-10mila le persone che sono state trasportate dalle navette approntate dal comune di Sanremo e gestite da Amaie Energia, tra Arma di Taggia e Pian di Poma e il centro della città. Un ‘andirivieni’ di bus, sui quali c’è stato anche il momento di fare grande festa per chi si avvicinava all’atmosfera del Festival. Sui pulmini si cantano le canzoni della kermesse canora di quest’anno e di quelli passati a conferma della voglia di festa e divertimento nella città che trasmette l’adrenalina delle canzoni in tutto il centro, non solo all’interno dell’Ariston.

Un servizio, quello approntato per la prima volta quest’anno che, seppur ancora da affinare per garantire maggiore attenzione a chi vuole vivere la città del Festival, sembra essere stato un vero e proprio successo, con migliaia di persone che ne hanno approfittato per evitare il collasso del traffico. Da evidenziare come gli autisti delle navette, appena arrivati dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, abbiano anche ‘aiutato’ chi doveva spostarsi tra le periferie e il centro ma non avevano trovato parcheggio nelle zone preposte, a conferma dell’importanza del servizio.

E quest’oggi le navette vivranno la loro ‘prova del 9’, perché già in queste prime ore del mattino sono state prese letteralmente d’assalto e, nelle prossime ore, si prevede un assedio totale della città per vivere le ultime ore della kermesse canora. Amaie Energia ha messo in strada i due minibus di riserva per consentire il massimo del servizio. Un grande successo per il quale nelle prossime ore verranno tirate le somme ma che, sicuramente, ha trovato importanti riscontri e dovrà assolutamente essere riproposto il prossimo anno, magari con qualche miglioramento per garantire un servizio ancora migliore.