Marco Celauro trionfa al Sanremo Cristian Music 2026 con “Il tuo amore” e conquista la quinta edizione del Festival

È Marco Celauro, cantautore di Agrigento, il vincitore della quinta edizione del Sanremo Cristian Music grazie al brano “Il tuo amore”, una composizione intensa e contemporanea che ha saputo unire profondità spirituale, qualità autorale e forza interpretativa. L’artista siciliano si è imposto al termine di una finale particolarmente competitiva, confermando la crescita qualitativa di un Festival che, anno dopo anno, consolida la propria identità nel panorama musicale nazionale. Al secondo posto si è classificato Francesco Grazioli con “Perdono”, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Ale G Queen con “Dio Meraviglioso”, a testimonianza di un’edizione capace di valorizzare stili e sensibilità differenti, unite da una comune matrice spirituale.

A decretare i vincitori è stata la Giuria del Festival, affiancata dalla Giuria della Stampa e delle Radio, che hanno valutato le canzoni in gara secondo criteri di qualità musicale, efficacia interpretativa, originalità e coerenza tematica. Oltre ai premi principali, sono stati assegnati:

- Premio Miglior Interprete a Mariateresa per “Luce Universale”;

- Premio della Stampa a I Figli del Padre per “Il giusto perseguitato”;

- Premio Miglior Testo a Renato Belluccio per “Infrangibile (Paolo vive in noi)”.

I trofei sono stati realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, già autore dei riconoscimenti del Festival di Sanremo, a garanzia di continuità artistica e prestigio istituzionale. La manifestazione si è svolta, come da tradizione, in concomitanza con il Festival di Sanremo, sabato 28 febbraio 2026 alle ore 12, ed è stata trasmessa su Bom Channel (digitale terrestre), su SKY canale 5068 e in streaming sui canali social e YouTube del Festival, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale. A guidare l’edizione 2026 è stato il cantautore Fabrizio Venturi, ideatore e direttore artistico del Festival, che ha dedicato l’evento agli operatori di pace, ai militari e alle forze dell’ordine. Nel solco del pensiero di Sant’Agostino – «Chi canta prega due volte», motto ufficiale della rassegna – questa quinta edizione si è distinta per un’impostazione innovativa, orientata a un nuovo stile della canzone cristiana.

«Con questa quinta edizione abbiamo segnato una svolta significativa non solo per la musica cristiana, ma per l’intero comparto musicale», ha dichiarato Venturi. «Il nostro obiettivo è valorizzare interpreti che hanno scelto la musica come professione, coinvolgendo editori e produttori discografici e favorendo un dialogo strutturato con il mercato musicale nazionale». Il Sanremo Cristian Music si conferma così un autorevole trampolino di lancio per nuovi interpreti e autori, contribuendo alla costruzione di un repertorio cristiano contemporaneo capace di dialogare con il grande pubblico senza rinunciare alla propria identità.