77° Festival di Sanremo, Carlo Conti fa marcia indietro?: “Potrei rimanere io”

"Magari sta sera… vi dico una cosetta, potrei rimanere io. Ho avuto l’autorizzazione dai vertici Rai a dirlo solo sta sera” così Carlo Conti lancia la pietra, salvo poi nascondere la mano sulla possibilità di tornare alla conduzione per la prossima edizione del Festival.

La rivelazione sarà fatta questa sera durante la diretta.

"Lascio un festival in grandissima salute. Un festival che ha battuto qualche record, che fa 12 milioni di spettatori cosa vuoi di più? Bisogna dare merito anche Amadeus e Baglioni è stato un crescendo costante, credo come ho detto più volte che ogni tanto ci sia qualche rinnovamento per portare linfa nuova."

Una notizia che potrebbe archiviare ufficialmente la possibiltà di vedere salire sul palco dell'Ariston il collega, Stefano De Martino, finora dato tra i più quotati per la conduzione.