Anas protagonista a Sanremo: tre premi per mobilità e sicurezza stradale tra cultura, infrastrutture e giovani

Anas (Gruppo FS) conquista tre prestigiosi riconoscimenti al Festival di Sanremo, confermandosi protagonista nel racconto della mobilità e della sicurezza stradale al grande pubblico. L’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, protagonista di talk e interviste, ha ritirato nel pomeriggio di ieri il Premio “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità” e il Premio “Gran Prix Sanremo 2026”, mentre nella mattinata di oggi è arrivato anche il Premio “Sanremo Exclusive”. “Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio: la nostra presenza a Sanremo è un’occasione preziosa per parlare al grande pubblico di un’emergenza ormai quotidiana”, ha dichiarato Gemme. “Gli incidenti stradali sono oggi la prima causa di morte tra i giovani. Anas è impegnata e determinata a contrastarli”.

L’Ad ha sottolineato come l’azienda stia investendo “non solo nelle grandi opere, come il Giubileo e le Olimpiadi, ma anche in una manutenzione capillare e tecnologica su tutta la rete nazionale”, ricordando che “la tecnologia da sola non basta senza una profonda rivoluzione culturale”. Durante il primo talk a Casa Sanremo Lounge, Gemme ha illustrato l’impegno di Anas per le opere legate al Giubileo 2025 e alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, con investimenti rispettivamente superiori a 730 milioni di euro e 1 miliardo e 620 milioni di euro. Il Gran Prix Sanremo 2026 è stato consegnato dal sindaco di Sanremo Alessandro Mager, con una motivazione che premia “eccellenza, visione e valore”, focalizzandosi sul contributo di Anas al potenziamento delle infrastrutture viarie per i Giochi del 2026.

Questa mattina, al Grand Hotel & Des Anglais, il Premio “Sanremo Exclusive” ha riconosciuto l’impegno dell’azienda nel migliorare la sicurezza stradale e la qualità della mobilità attraverso manutenzione, modernizzazione e sviluppo della rete. Il viaggio è stato il filo conduttore della settimana di Anas a Sanremo: un progetto emozionale fatto di storie, luoghi e testimonianze di artisti e volti noti per parlare soprattutto ai giovani di sicurezza e consapevolezza al volante. Sul tema della sicurezza, lunedì 23 febbraio Anas ha inoltre vinto il Premio speciale 2026 “Musica in sicurezza” al Gran Galà della Stampa. Giovedì 26 febbraio, infine, il passaggio di testimone dell’Eco Move Prize – vinto da Anas nel 2025 – consegnato all’atleta paralimpico Alessandro Ossola.