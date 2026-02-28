Sanremo, il sindaco Mager e l’assessore Sindoni incontrano l’amministrazione comunale di Capri in visita

Il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni hanno ricevuto oggi in Comune il sindaco di Capri Paolo Falco accompagnato dall’assessore ai grandi eventi Salvatore Ciuccio. Un incontro organizzato in occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana.
La visita segue quella che lo stesso sindaco Mager e l’assessore Sindoni hanno effettuato nell’isola campana, lo scorso mese di luglio, in occasione della prima edizione del Capri Music Award.
L’occasione è stata quella di intensificare i rapporti tra due realtà, conosciute a livello internazionale per la propria vocazione turistica, in vista di una possibile futura collaborazione relativa a progetti promozionali, turistici e culturali.