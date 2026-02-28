Taggia sorride nel weekend del Festival, Darsena capolinea delle navette: presenze verso il sold out

Non solo Sanremo. Anche Taggia vive con fiducia il weekend del Festival di Sanremo, grazie a un afflusso turistico che si avvicina al tutto esaurito e al ruolo strategico della Darsena come capolinea delle navette attivate dal Comune di Sanremo. Il servizio, operativo lungo la pista ciclabile e pensato per alleggerire il traffico e facilitare gli spostamenti durante la settimana festivaliera, rappresenta per il territorio tabiese un’opportunità in più. Un collegamento diretto con il cuore della manifestazione che consente a residenti e turisti di raggiungere Sanremo senza utilizzare l’auto.

Le strutture ricettive della zona sono già vicine al sold out, indipendentemente dal servizio navette. Ma il collegamento rappresenta un valore aggiunto. “Valutazione positiva – commenta il sindaco di Taggia Mario Conio –. Taggia è già verso il tutto esaurito al netto delle navette, ma questo servizio chiude il cerchio ed è una ciliegina sulla torta. Adesso bisogna concentrarsi sulla gestione complessiva del territorio”. Un messaggio chiaro: l’effetto Festival diffuso si estende anche ai comuni limitrofi, che beneficiano dell’indotto turistico e dell’aumento delle presenze. La Darsena diventa così uno snodo strategico non solo per la mobilità, ma anche per l’economia locale.

Il weekend della serata delle cover e della finalissima porta con sé numeri importanti non solo per Sanremo ma per l’intera Riviera. E Taggia, grazie anche al collegamento diretto con il capoluogo festivaliero, si prepara a vivere giorni di grande affluenza, con un’attenzione particolare alla gestione dei flussi e dei servizi.