Il quartier generale del Fantasanremo al Forte di Santa Tecla: notti insonni, sogni e milioni di giocatori (Foto e video)

Per la settimana del Festival Santa Tecla è tornato a essere un forte che troneggia sulla città, presieduto da un plotone marchigiano: al secondo piano dell'edificio sorge infatti la base dei ragazzi del Fantasanremo, l'ormai celebre gioco digitale che conta milioni di partecipanti ogni anno.

Con Sanremonews siamo stati nei loro "uffici" per farci raccontare come proseguono questi giorni per lo staff: un grande lavoro, tra costanti aggiornamenti dei risultati, incontri con gli artisti (come LDA e Aka Seven, entrati proprio nella loro base a ridosso della nostra intervista) e pochissime ore di sonno.

"Siamo tornati qui dopo il 2024 - racconta Giacomo Piccinini, ideatore del gioco - lo scorso anno eravamo stati alla Canottierii, dove eravamo stati sempre benissimo; chissà il prossimo anno dove andremo. Sono giorni duri, tosti, non si dorme mai ma non molliamo. Arriveremo alla fine del Festival con le energie al minimo, ma siamo comunque felicissimi: abbiamo un team pazzesco, senza questa squadra il Fantasanremo probabilmente non potrebbe esistere, non riusciremmo neanche a caricare i voti sul sito".

Una grande fatica appunto, che però va sempre in secondo piano rispetto alla soddisfazione: "E' un sogno anche per noi, ogni anno è un sogno che si avvera; siamo felici che ogni anno ci siano tutti questi fantallenatori che continuano a giocare con noi al nostro gioco e di come il nostro bar di 47 persone sia arrivato a ospitare milioni di persone in tutta Italia".

Intanto proseguono sempre gli aggiornamenti sui punteggi degli artisti, tra conferme e sorprese: "Per quanto riguarda me ci sono state diverse conferme. Avevo previsto che artisti come LDA e Aka Seven avrebbero fatto una marea di punti, candidandosi alla vittoria del Fantasanremo di quest'anno (in questo momento sono nettamente primi e quasi certi del primo posto in classifica, ndr.), mentre inseguono Dargen e le Bambole di pezza. Avevamo consigliato di puntare sui giovani e sugli esordienti, tenendo sempre d'occhio chi ha un fantasanremese importante e infatti sta andando proprio così".