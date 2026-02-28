Francesco Gabbani torna a Sanremo e fa cantare la folla sulle note di 'Viva la vita', brano presentato proprio al festival dell'anno scorso che arrivò all'ottavo posto. Dal palco del Suzuki Stage Gabbani trascina il pubblico di piazza Colombo e scalda quello al teatro Ariston.
Il cantautore aveva consacrato il suo successo, conquistando il pubblico di Rai Uno al Festival di Sanremo nel 2017, con 'Occidentali's Karma'.
L'appuntamento è quindi per domani, la finale, riservato ai Pooh per i loro 80 anni di carriera.
Eventi | 28 febbraio 2026, 00:25
“Viva la vita” fa cantare piazza Colombo dal Suzuki stage (foto)
Francesco Gabbani trascina il pubblico e scalda quello al teatro Ariston
