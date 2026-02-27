Dal liceo Giordano Bruno di Albenga all'Ariston: 8 studenti d'archi per Mara Sattei e Mecna

Margherita Abrate, Ginevra Gandolfo, Camilla Lanzetta, Margherita Marimpietri, Melissa Musso, Daniela Pierotello, Cesare Rodriquez, Linda Terrizzano.



C'erano loro dietro a violoncello, violini e viole che hanno accompagnato l'esibizione di Mara Sattei con Mecna nell'esecuzione di "L'ultimo bacio" di Carmen Consoli. Il loro gruppo d'archi per qualche minuto ha potuto diventare protagonista della terza serata del Festival di Sanremo, giunto quest'anno alla 76esima edizione.





Provengono dall'indirizzo musicale del liceo Giordano Bruno di Albenga, chi dalla classe seconda chi dalla quinta, sono stati selezionati dai propri insegnanti di strumento. Un'idea nata dalla Sony che in contatto con il professor di contrabbasso Pietro Martinelli ha organizzato la partecipazione alla kermesse.



Hanno raggiunto l'Ariston nel pomeriggio per unirsi alla cantante per le prove del pomeriggio di oggi e vivere nella serata la loro prima esperienza in diretta mondiale.



A prepararli sono stati i docenti Giovanni Sardo (violino), Simone Cricenti (violoncello), Roberta Tumminello (viola). Ad accompagnarli nella trasferta la stessa Roberta con Raffaele Serra.