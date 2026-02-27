A Mario Luzzato Fegiz il Premio alla Carriera FIMI/PMI: la consegna in sala stampa all’Ariston

Consegnato da FIMI/PMI il Premio alla Carriera a Mario Luzzato Fegiz, storico critico musicale e giornalista che dal 1971 ha seguito il Festival di Sanremo. Il giornalista ha inoltre presentato il suo ultimo libro “Io odio i talent show” tratto dal suo omonimo spettacolo teatrale.

“Penso che questo riconoscimento dato a uno di noi debba essere un motivo di orgoglio - Andrea Spinelli a capo della sala stampa al Roof dell’Ariston -. Ci auguriamo che questo premio possa avere un futuro”.

“Credo che sia importante far capire quanto si è presenti” ha aggiunto mentre gli veniva consegnato il Premio.