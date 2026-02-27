Sanremo 2026, il “ciclone” Sal Da Vinci ribalta i pronostici: dall’outsider al favorito assoluto all’Ariston

Finora il volto simbolo del Festival di Sanremo 2026 ha un nome preciso: Sal Da Vinci. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston si è trasformato in un vero terremoto musicale e mediatico. Partito in sordina e inizialmente considerato poco più di una comparsa, con appena il 3% delle preferenze degli scommettitori, il cantautore napoletano ha messo in scena una scalata formidabile. Esibizione dopo esibizione, lo scetticismo si è sciolto in entusiasmo collettivo, culminato nella standing ovation di giovedì sera per il brano Per sempre sì, già diventato un inno virale.

Il risultato? Un ribaltamento clamoroso dei pronostici: la quota per la vittoria finale è crollata da 10,00 a 4,00 in poche ore, se non addirittura dai 30,00 iniziali registrati all’annuncio dei Big. Il cosiddetto “ciclone Sal” sta investendo anche la serata delle Cover. Il duetto con Michele Zarrillo sulle note di Cinque Giorni è balzato in testa alle preferenze, diventando l’esibizione più attesa della serata.

Per completare il capolavoro, Da Vinci dovrà ora stanare i giganti che occupano il podio fin dalla prima serata: la coppia Fedez–Marco Masini, ancora favorita, e Serena Brancale, che resta in scia. I favoriti tradizionali raccolgono ancora circa il 50% delle preferenze, ma la sensazione diffusa è che il vento stia cambiando. Riuscirà Sal Da Vinci a ribaltare anche il pronostico più importante? La risposta sembra già scritta nel boato dell’Ariston e in un’Italia che, tra radio e web, canta all’unisono “Sarà per sempre sì”.