Poste Italiane protagonista al Festival: potenziato il recapito e iniziativa filatelica dedicata

In occasione del Festival di Sanremo, Poste Italiane ha predisposto un piano straordinario per garantire il regolare svolgimento dei servizi di recapito e, al tempo stesso, ha promosso un’iniziativa filatelica dedicata alla manifestazione.

Durante la settimana festivaliera, caratterizzata da un significativo aumento di presenze in città, il servizio di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi è stato potenziato per far fronte ai maggiori volumi legati a strutture ricettive, uffici stampa, operatori del settore e attività commerciali.

Accanto al rafforzamento operativo, Poste Italiane ha attivato anche uno spazio filatelico temporaneo con uno speciale annullo dedicato al Festival, pensato per collezionisti, appassionati e visitatori desiderosi di conservare un ricordo unico dell’evento. L’iniziativa richiama ogni anno l’interesse di turisti e cultori della filatelia, contribuendo a valorizzare il legame tra la tradizione postale e uno degli appuntamenti più seguiti del panorama musicale italiano.