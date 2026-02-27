 / Attualità

Nicola Gratteri a Casa Sanremo, imponente dispositivo di sicurezza in via Volta (Foto e video)

Per l’arrivo del magistrato perimetrata l’area attorno al Palafiori. Forze dell’ordine presenti fin dal primo pomeriggio

Grande mobilitazione delle forze dell’ordine nel pomeriggio di oggi in via Volta, in occasione dell’arrivo di Nicola Gratteri, ospite a Casa Sanremo. L’area attorno al Palafiori è stata completamente perimetrata dalla Polizia, con un dispositivo di sicurezza visibile già diverse ore prima dell’inizio dell’incontro. Presidi fissi, controlli agli accessi e gestione dei flussi pedonali hanno caratterizzato l’intera zona, attirando l’attenzione di curiosi e passanti.

Via Volta è rimasta sotto stretta osservazione, con transito regolamentato e presenza costante di pattuglie. Un dispiegamento importante, in linea con il profilo dell’ospite e con il contesto della settimana del Festival di Sanremo, che vede la città già sottoposta a un sistema di sicurezza rafforzato.

L’arrivo di Gratteri ha richiamato pubblico e addetti ai lavori, rendendo necessario un ulteriore innalzamento delle misure di controllo. L’accesso alla struttura è avvenuto in un clima ordinato, con le forze dell’ordine impegnate a garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento. L'evento, proprio per motivi di sicurezza, non era stato pubblicizzato. 

Andrea Musacchio

