Nicola Gratteri a Casa Sanremo, imponente dispositivo di sicurezza in via Volta (Foto e video)

Grande mobilitazione delle forze dell’ordine nel pomeriggio di oggi in via Volta, in occasione dell’arrivo di Nicola Gratteri, ospite a Casa Sanremo. L’area attorno al Palafiori è stata completamente perimetrata dalla Polizia, con un dispositivo di sicurezza visibile già diverse ore prima dell’inizio dell’incontro. Presidi fissi, controlli agli accessi e gestione dei flussi pedonali hanno caratterizzato l’intera zona, attirando l’attenzione di curiosi e passanti.

Via Volta è rimasta sotto stretta osservazione, con transito regolamentato e presenza costante di pattuglie. Un dispiegamento importante, in linea con il profilo dell’ospite e con il contesto della settimana del Festival di Sanremo, che vede la città già sottoposta a un sistema di sicurezza rafforzato.

L’arrivo di Gratteri ha richiamato pubblico e addetti ai lavori, rendendo necessario un ulteriore innalzamento delle misure di controllo. L’accesso alla struttura è avvenuto in un clima ordinato, con le forze dell’ordine impegnate a garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento. L'evento, proprio per motivi di sicurezza, non era stato pubblicizzato.