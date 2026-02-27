 / Attualità

Vallecrosia celebra la Giornata Nazionale della Bandiera, cerimonia in piazza Erio Tripodi

Per l'anniversario del Tricolore

Vallecrosia celebra la Giornata Nazionale della Bandiera, cerimonia in piazza Erio Tripodi

Vallecrosia celebra la Giornata Nazionale della Bandiera. La cerimonia dell'alzabandiera si svolgerà martedì 17 marzo alle 10.30 in piazza Erio Tripodi, nei giardini di San Rocco, per l'anniversario del Tricolore.

Per l'occasione saranno presenti autorità civili, militari, religiose, associazioni d'Arma, alpini, carabinieri, finanzieri, genieri e trasmettitori, l'International Police Association, marinai, polizia, polizia locale, l'unione nazionale italiana reduci di Russia, l'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, il consiglio comunale dei ragazzi, gli alunni dell'istituto comprensivo Andrea Doria e del Cnos-Fap di Vallecrosia. 

Una giornata celebrativa proposta dall'associazione nazionale insigniti dell'ordine al merito della Repubblica italiana sezione di Imperia - Sanremo con il patrocinio del comune di Vallecrosia.

Elisa Colli

