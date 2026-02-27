Casa Vessicchio: sabato gran finale tra masterclass, talk e visione della finalissima

Ultima giornata, domani sabato 28 febbraio, per Casa Vessicchio, lo spazio creativo ospitato ai Bagni Paradiso (Lungomare Vittorio Emanuele II, 31) e ideato dal Maestro Peppe Vessicchio insieme a Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli. Un progetto nato per offrire un luogo di incontro tra arti, formazione e convivialità, nel pieno spirito del Festival di Sanremo.

Le porte si apriranno alle 10.30 con una colazione in musica, pensata per iniziare la giornata in un clima informale e accogliente. Alle 11 spazio alla masterclass di Ivan Lazzara, un momento di approfondimento dedicato alla voce e al canto, tra tecnica, consapevolezza e interpretazione.

Nel pomeriggio, alle 14, torna OltreSoundlab, laboratorio di confronto tra creatività e innovazione moderato da Andrea Picariello di 4quarti Magazine. Alle 15 appuntamento con “Step By Step”, progetto di scouting e sviluppo artistico dedicato ai talenti emergenti, ospitato stabilmente da La Town, hub culturale romano e sede creativa di Leave Music. La giornata sarà documentata anche dalla piattaforma OzApp ideata dal regista Ferzan Ozpetek.

Alle 18.30 il consueto talk “Casa Vessicchio”, condotto da Andrea Dianetti, con ospiti, dialoghi e approfondimenti legati al Maestro e al Festival. Attesi anche i ragazzi del Fantasanremo e altri ospiti a sorpresa.

Dalle 19.15 aperitivo Aperol, seguito alle 19.45 dallo showcase di Mazzariello, vincitore del Premio Enzo Jannacci istituito da Nuovo Imaie, che porterà sul palco un live carico di energia.

Gran finale alle 21 con la cena e la visione collettiva della finalissima del Festival, per condividere emozioni e commenti in diretta fino alla proclamazione del vincitore.

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di creare opportunità concrete per giovani artisti e appassionati, in continuità con l’impegno del Maestro anche alla guida del reparto canoro della Peparini Academy. Un luogo vivo, dove cultura e creatività dialogano con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino.

Il progetto è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio. Media partner dell’iniziativa Rolling Stone.