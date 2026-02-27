76° Festival di Sanremo: la scaletta della serata Cover

Tra qualche ora si svolgerà la quarta e penultima serata del 76° Festival di Sanremo. I 30 cantanti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston con i loro ospiti.
Ad accompagnare il direttore artistico, Carlo Conti, e la co-conduttrice, Laura Pausini, gli ospiti della quarta serata: Bianca Balti, Vincenzo Schettini e Caterina Caselli. Ancora da annunciare un ultimo ospite a sorpresa.
Ecco l'ordine di uscita:
Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – "Aserejé"
Eddie Brock con Fabrizio Moro – "Portami via"
Mara Sattei con Mecna – "L’ultimo bacio"
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – "Ti lascio una canzone"
Levante con Gaia – "I maschi"
Malika Ayane con Claudio Santamaria – "Mi sei scoppiato dentro il cuore"
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – "Occhi di gatto"
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – "Su di noi"
Tommaso Paradiso con gli Stadio – "L’ultima luna"
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – "Domani è un altro giorno"
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – "Vita"
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – "Il mondo"
Fulminacci con Francesca Fagnani – "Parole parole"
LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – "Andamento lento"
Raf con i The Kolors – "The riddle"
J-Ax con Ligera County Fam. – "E la vita, la vita"
Ditonellapiaga con TonyPitony - "The lady is a tramp"
Enrico Nigiotti con Alfa – "En e Xanax"
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – "Besame mucho"
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – "Hit the road Jack"
Francesco Renga con Giusy Ferreri – "Ragazzo solo, ragazza sola"
Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – "Quello che le donne non dicono"
Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – "Baila morena"
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – "Cinque giorni"
Fedez & Masini con Stjepan Hauser – "Meravigliosa creatura"
Ermal Meta con Dardust – "Golden hour"
Nayt con Joan Thiele – "La canzone dell’amore perduto"
Luchè con Gianluca Grignani – "Falco a metà"
Chiello con il pianista Saverio Cigarini – "Mi sono innamorato di te"
Leo Gassmann con Aiello – "Era già tutto previsto"