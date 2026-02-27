 / Eventi

76° Festival di Sanremo: la scaletta della serata Cover

I 30 cantanti in gara si esibiranno con i loro ospiti. Sul palco insieme a Carlo Conti e Laura Pausini un ospite a sorpresa ancora da annunciare

Tra qualche ora si svolgerà la quarta e penultima serata del 76° Festival di Sanremo. I 30 cantanti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston con i loro ospiti.

Ad accompagnare il direttore artistico, Carlo Conti, e la co-conduttrice, Laura Pausini, gli ospiti della quarta serata: Bianca Balti, Vincenzo Schettini e Caterina Caselli. Ancora da annunciare un ultimo ospite a sorpresa. 

Ecco l'ordine di uscita: 

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – "Aserejé"

Eddie Brock con Fabrizio Moro – "Portami via"

Mara Sattei con Mecna – "L’ultimo bacio"

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – "Ti lascio una canzone"

Levante con Gaia – "I maschi"

Malika Ayane con Claudio Santamaria – "Mi sei scoppiato dentro il cuore"

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – "Occhi di gatto"

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – "Su di noi"

Tommaso Paradiso con gli Stadio – "L’ultima luna"

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – "Domani è un altro giorno"

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – "Vita"

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – "Il mondo"

Fulminacci con Francesca Fagnani – "Parole parole"

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – "Andamento lento"

Raf con i The Kolors – "The riddle"

J-Ax con Ligera County Fam. – "E la vita, la vita"

Ditonellapiaga con TonyPitony - "The lady is a tramp"

Enrico Nigiotti con Alfa – "En e Xanax"

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – "Besame mucho"

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – "Hit the road Jack"

Francesco Renga con Giusy Ferreri – "Ragazzo solo, ragazza sola"

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – "Quello che le donne non dicono"

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – "Baila morena"

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – "Cinque giorni"

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – "Meravigliosa creatura"

Ermal Meta con Dardust – "Golden hour"

Nayt con Joan Thiele – "La canzone dell’amore perduto"

Luchè con Gianluca Grignani – "Falco a metà"

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – "Mi sono innamorato di te"

Leo Gassmann con Aiello – "Era già tutto previsto"

Chiara Gallo

