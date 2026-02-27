“Abbi cura di lui”: a Bordighera incontro per volontari Caritas, operatori e associazioni caritative locali

Un momento di riflessione, condivisione e preghiera. Sabato 7 marzo all'ex seminario di Bordighera si terrà “Abbi cura di lui”, un incontro diocesano per i volontari Caritas, operatori e associazioni caritative locali. All'appuntamento sarà presente anche il vescovo diocesano.

Il ritrovo è previsto alle 9. Dopo la preghiera, alle 10 inizieranno i lavori e vi sarà l'incontro con il vescovo. Alle 11 vi sarà una pausa mentre alle 11.30 verrà dato spazio a interventi liberi e comunicazioni della Caritas. La mattinata si concluderà alle 12.

"Sarà un’occasione preziosa per fare il punto sul cammino intrapreso e rinnovare lo slancio del servizio verso i fratelli più fragili" - dicono gli organizzatori.