Festival di Sanremo 2026, closing party con Killer Faber e guest a sorpresa

Musica dal vivo e divertimento in una location esclusiva vista mare. Domani sera, sabato 28 febbraio, dalle 19 all'1 di notte, il Méditerranée, in via G. Anselmi 6 nella città dei fiori, ospiterà il closing party del Festival di Sanremo 2026.

Una serata unica e speciale con Killer Faber dj e Radio Station One. "Una serata con Killer Faber dj, Radio Station One e altre sette emittenti radio del circuito Italia network" - svelano gli organizzatori - "L'evento comprende una cena spettacolo con dj e speaker delle varie radio e un dopocena con artisti e guest a sorpresa".

Faranno la loro apparizione anche Vodkalist, Mario Borghesi, Claudia de Martino, Mikke B, Cire, Joe Bertè e tanti 'secret guest'. "Una serata dal mood esclusivo per chiudere in bellezza la settimana del Festival di Sanremo" - dicono gli organizzatori - "Per informazioni e prenotazioni si può contattare il 3771379106".