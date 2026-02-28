 / Eventi

Morandi sale sul palco con il figlio, Gassmann: “Regole non uguali per tutti”

Lo sfogo dell’attore sui social dopo l’esibizione durante la serata delle cover

Il post pubblicato sul profilo di Alessandro Gassmann poi cancellato

Alessandro Gassmann, padre di Leo Gassmann in gara tra i cantanti del 76° Festival di Sanremo, si sfoga a un post sui social dopo l’esibizione di Gianni Morandi insieme al figlio, in arte Tredici Pietro, anche lui tra i concorrenti, durante la serata delle Cover. 

"Ah quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival” ha scritto su un post (poi ritirato, sebbene compaia ancora una storia, ndr).

“Sarei dovuto andare al festival per presentare la serie “Guerrieri” ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Regole non uguali per tutti”.

Chiara Gallo

