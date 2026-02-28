Speciale Weekend: non solo festival, ecco cosa fare e dove andare a Sanremo e in tutta la provincia

Il focus di questo fine settimana è naturalmente incentrato sul 76esimo Festival della Canzone Italiana: la città dei fiori vive le sue giornate più dense dell’anno con quell’energia che solo la kermesse sa generare, un intreccio di memoria, spettacolo, solidarietà e creatività che si diffonde ben oltre il perimetro dell’Ariston. Gli appuntamenti sono innumerevoli e sparsi ovunque, e per leggerli nel dettaglio basta consultare la nostra Agenda del Festival. Uno, però, merita una menzione speciale: il Suzuki Stage in piazza Colombo, che ogni sera richiama un pubblico vastissimo con le performance degli artisti in contemporanea con le serate del Festival. Dopo Gaia, Bresh, The Kolors e Francesco Gabbani, il gran finale di questa sera è affidato agli inossidabili Pooh.

Tra gli appuntamenti più evocativi spicca la mostra “Perché Sanremo è Sanremo” al Forte di Santa Tecla: un percorso emozionante che ripercorre le tredici edizioni condotte da Pippo Baudo, tra immagini, video, aneddoti e materiali d’archivio che restituiscono la storia viva della televisione italiana. Un omaggio alla tradizione e al tempo stesso un modo per ricordare quanto il Festival sia un rito collettivo, un patrimonio culturale condiviso. Accanto alla memoria, la città mostra il suo volto più generoso: al Tennis Sanremo, la giornata di beneficenza a favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini trasforma il campo centrale in un’arena di solidarietà. Gianluca Mager sfida chiunque voglia misurarsi con lui: ogni punto vinto contro il campione vale 100 euro per il Gaslini. Un gesto semplice e sportivo che diventa un aiuto concreto per un’eccellenza sanitaria ligure. Intanto, tra un appuntamento e l’altro, Piazza Pian di Nave si illumina con il Rowenta Village e la grande Rowenta Shine Wheel, la ruota panoramica che domina il porto vecchio con le sue animazioni luminose. È uno dei luoghi più fotografati di questa edizione, simbolo di un Festival che si vive anche all’aperto, tra famiglie, curiosi e appassionati.

La sera si accende di atmosfere glamour: al Victory Morgana torna il Dinner Show “TILT”, un format cult che unisce performance, musica e visual experience in un crescendo di suggestioni. E quando la notte avanza, l’happy music di Master DBJ al Convivio prolunga la festa tra aperitivi, cena e dopocena, accompagnando gli ultimi battiti di Sanremo 2026. Da segnalare anche l’iniziativa di Confcommercio, che torna oggi e domani con “Salti di gioia”: moltissimi negozi resteranno aperti con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, proponendo merce scontata e ulteriori ribassi anche attraverso stand e bancarelle. Come dicevamo, per conoscere tutti gli appuntamenti basta consultare l’Agenda del Festival, dove c’è davvero l’imbarazzo della scelta.



Per il resto basta girare in città per imbattersi in innumerevoli eventi organizzati dal Comune assieme a Rai Pubblicità nell’ambito della manifestazione “Tra Palco e Città”, il più grande progetto di brand integration che da qualche anno ha trasformato il Festival in un evento diffuso in tutti i luoghi simbolo della città dei fiori, con un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere e rendere unica l’esperienza di tutti gli appassionati presenti sul territorio.

In via Feraldi, il Club dei Romantici di Tommaso Paradiso accoglie i visitatori con 5.000 fiori e oltre 350.000 mattoncini LEGO, allestendo un palazzo storico come spazio scenografico tra installazioni, colori e set fotografici. In Corso Garibaldi, il Sony Music Store & More si impone come uno degli hub più frequentati: qui gli artisti in gara incontrano il pubblico, firmano copie, partecipano a talk e animano un flusso continuo di attività che rende la musica un’esperienza diretta e partecipata. Proseguendo in Corso Matteotti, Starbucks® by Nespresso® propone un percorso immersivo tra degustazioni e contenuti digitali, mentre al porto vecchio la Casa polisensoriale Air Wick avvolge i visitatori nella fragranza Sinfonia di Fiori di Sanremo, un omaggio olfattivo alla città che diventa installazione sensoriale. In via Carli, il temporary store di Ruben Bondì richiama appassionati e curiosi con showcooking e momenti di convivialità. Alla Federazione Operaia, la rassegna Libri & Canzonette intreccia editoria e musica: dalla presentazione della rivista The Mellophonium al volume “Amilcare e Sanremo”, fino al tango-blues dell’Orkesta Montanelli, che chiude la serata con atmosfere retrò.

Ma ora lasciamo la città dei fiori e tutto ciò che le ruota attorno per raccontare gli altri eventi del fine settimana in provincia. A Imperia, il pomeriggio di sabato si apre con la poesia lieve di Calvino: Marcovaldo, portato in scena allo Spazio Vuoto, accompagna i bambini nelle sue stagioni cittadine, tra stupore e piccole magie quotidiane. La sera, il Teatro Cavour cambia registro e si accende con la grande commedia musicale: Tootsie, con Paolo Conticini diretto da Massimo Romeo Piparo, porta sul palco ritmo, trasformismo e ironia in una produzione che profuma di Broadway. Poco lontano, al Teatro dell’Attrito, il Double Trust Choir intona Give Peace a Chance: un concerto a cappella che attraversa gospel, spiritual, swing e reggae, trasformando la musica in un messaggio di pace.

Ventimiglia, nel frattempo, si immerge nelle atmosfere scure del noir: alla Biblioteca Aprosiana cinque autori – tra cui Orso Tosco, vincitore del Premio Scerbanenco – animano la terza edizione di Ventimiglia in Noir Book Festival, un pomeriggio di racconti, indagini e personaggi che si muovono sul confine sottile tra luce e ombra.

A Bordighera, la mattina profuma di arte impressionista: il Tour Monet parte da Villa Pompeo Mariani e accompagna i partecipanti nei luoghi che affascinarono il pittore francese, tra scorci, giardini e punti di vista che ancora oggi conservano la stessa luce che lo conquistò. Nel pomeriggio, all’Hotel Parigi, si parla invece di geopolitica e attualità con la presentazione del libro “L’ascesa di Hamas” di Renato Frezza, un incontro che affronta temi complessi e necessari.

Cervo, come sempre, aggiunge la sua eleganza discreta: nell’Oratorio di Santa Caterina, la rassegna Cervo in blu d’inchiostro ospita Marta Stella con un libro dedicato alle grandi autrici della letteratura per l’infanzia, da Adela Turin a Orsola Nemi. Un dialogo che intreccia scrittura, memoria e sguardi femminili, guidato da Francesca Rotta Gentile.

La domenica riprende il filo lasciato il giorno prima. A Imperia tornano Tootsie al Cavour e Marcovaldo allo Spazio Vuoto, offrendo un doppio appuntamento per chi non ha potuto esserci sabato. A Bordighera, invece, il Tour Monet si rinnova, regalando un’altra mattina di camminate tra arte e paesaggio, come un invito a guardare la Riviera con occhi nuovi.



