BSF Srl a Casa Sanremo 2026: al Festival per raccontare il lavoro invisibile che sostiene il Paese

Tra i partner di Casa Sanremo – Chateau d’Ax PalaItalia Enit per la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana c’è anche BSF Srl, realtà nazionale attiva nei servizi integrati e nel facility management. L’azienda partecipa agli appuntamenti del quartier generale del Festival con l’obiettivo di “accendere i riflettori su un comparto che opera prevalentemente lontano dalla visibilità mediatica”. BSF offre servizi di pulizia civile e industriale, logistica, manutenzione e supporto operativo per enti pubblici e privati, impiegando migliaia di collaboratori in tutta Italia. Una presenza capillare che rappresenta “la struttura portante di molte attività quotidiane, spesso invisibili ma essenziali”, come spiega il presidente Salvatore Taschetti.

“Essere a Casa Sanremo significa portare qui il lavoro di migliaia di persone che ogni giorno operano con professionalità e discrezione. Il Festival è il luogo dei riflettori, noi vogliamo raccontare ciò che avviene dietro le quinte del Paese”, aggiunge Taschetti, sottolineando l’impegno dei collaboratori nel mantenere operative strutture e servizi fondamentali. Alla manifestazione, Taschetti è accompagnato dalla famiglia e da una delegazione dello staff di BSF, evidenziando la dimensione imprenditoriale e generazionale dell’azienda. “Ho voluto che fossero qui con me perché credo nel valore del passaggio di testimone e nell’importanza delle nuove generazioni. Le imprese non sono solo numeri e contratti: sono persone, storie, responsabilità verso il futuro”, conclude.

La partecipazione di BSF a Casa Sanremo rappresenta un’occasione di confronto su lavoro, organizzazione dei servizi e ruolo sociale delle imprese, raccontando un’altra dimensione del sistema Paese: quella di chi garantisce il funzionamento quotidiano di strutture e servizi fondamentali per la vita di tutti i giorni.