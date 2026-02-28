 / Eventi

BSF Srl a Casa Sanremo 2026: al Festival per raccontare il lavoro invisibile che sostiene il Paese

L’azienda di servizi integrati porta al quartier generale del Festival la professionalità dei suoi migliaia di addetti su tutto il territorio nazionale

Tra i partner di Casa Sanremo – Chateau d’Ax PalaItalia Enit per la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana c’è anche BSF Srl, realtà nazionale attiva nei servizi integrati e nel facility management. L’azienda partecipa agli appuntamenti del quartier generale del Festival con l’obiettivo di “accendere i riflettori su un comparto che opera prevalentemente lontano dalla visibilità mediatica”. BSF offre servizi di pulizia civile e industriale, logistica, manutenzione e supporto operativo per enti pubblici e privati, impiegando migliaia di collaboratori in tutta Italia. Una presenza capillare che rappresenta “la struttura portante di molte attività quotidiane, spesso invisibili ma essenziali”, come spiega il presidente Salvatore Taschetti.

“Essere a Casa Sanremo significa portare qui il lavoro di migliaia di persone che ogni giorno operano con professionalità e discrezione. Il Festival è il luogo dei riflettori, noi vogliamo raccontare ciò che avviene dietro le quinte del Paese”, aggiunge Taschetti, sottolineando l’impegno dei collaboratori nel mantenere operative strutture e servizi fondamentali. Alla manifestazione, Taschetti è accompagnato dalla famiglia e da una delegazione dello staff di BSF, evidenziando la dimensione imprenditoriale e generazionale dell’azienda. “Ho voluto che fossero qui con me perché credo nel valore del passaggio di testimone e nell’importanza delle nuove generazioni. Le imprese non sono solo numeri e contratti: sono persone, storie, responsabilità verso il futuro”, conclude.

La partecipazione di BSF a Casa Sanremo rappresenta un’occasione di confronto su lavoro, organizzazione dei servizi e ruolo sociale delle imprese, raccontando un’altra dimensione del sistema Paese: quella di chi garantisce il funzionamento quotidiano di strutture e servizi fondamentali per la vita di tutti i giorni.

