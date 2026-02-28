"Valore sociale rivoluzionario", Vallebona promuove il progetto internazionale 'Costruiamo Gentilezza' (Foto)

In un’atmosfera carica di sorrisi, visioni di bellezza e buoni propositi, si è svolto, presso il comune di Vallebona, un partecipato e costruttivo incontro dedicato al progetto internazionale “Costruiamo Gentilezza”, iniziativa che promuove la gentilezza come valore sociale concreto e rivoluzionario.

Ospite d’onore dell’incontro è stata Anna Vitiello, ambasciatrice nazionale e referente Terre Vesuviane Campania Mitis, affiancata dagli ambasciatori Angelica Aiello, Vincenza De Donato, Germana Delle Canne, Monica Rindi, Paola Revello e Andrea Cartotto. Presente anche l’artista Francesca Maresca, ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo, che con la sua sensibilità artistica ha arricchito l’incontro di emozione e profondità.

Tanti i programmi illustrati e gli intenti condivisi. "Le testimonianze e i racconti hanno dato voce a emozioni autentiche e 'sentite', rafforzando l’impegno comune a collaborare per diffondere un 'valore rivoluzionario e straordinario': la gentilezza come forza dirompente e controcorrente in una società spesso segnata da aggressività, individualismo e indifferenza" - dice l'Amministrazione comunale - "L’incontro ha ribadito la nostra volontà, come Amministrazione comunale, di investire in pratiche concrete per il bene comune mettendo al centro bambini e ragazzi, affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa e uno stile di vita condiviso".

A conclusione della giornata, gli ospiti hanno visitato il suggestivo centro storico del borgo e la piazzetta Gentile, simbolo tangibile dell’impegno dell’Amministrazione nel promuovere l’educazione civica, il rispetto verso il prossimo e la cura della cosa pubblica. "Non solo un luogo fisicoma la rappresentazione di un impegno sociale che si traduce in azioni quotidiane:

attenzione verso chi soffre, come malati e persone sole; sostegno a chi vive situazioni di difficoltà, tra cui disoccupati, persone con disabilità, anziani e genitori separati con figli; promozione dello spirito di comunità e dell’unità sociale;