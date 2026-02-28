Papa a Montecarlo e SanremoInFiore: l'osservatorio ferrovia del Tenda chiede a Trenitalia un rinforzo delle corse tra Cuneo e Ventimiglia

L' Osservatorio Ferrovia del Tenda ha ufficialmente chiesto a Trenitalia un rinforzo delle corse nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, in occasione della visita del Papa a Montecarlo e all'evento Sanremo in Fiore. Da Trenitalia, fa sapere l'Osservatorio, è giunta la disponibilità a raddoppiare i treni sul tratto Cuneo-Ventimiglia. La decisione finale spetta all'assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte.

La richiesta è nata dalla segnalazione di un utente sulla piattaforma dell'Osservatorio Ferrovia del Tenda che aggiunge: "Siamo consapevoli che un aumento delle corse sarebbe provvidenziale per portare le persone dalla strada alla rotaia, evitando le code che quotidianamente si formano al tunnel stradale del Tenda".