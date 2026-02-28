Riconoscimenti al talento locale, Bordighera premia atleti e società sportive (Foto e video)

Riconoscimenti al talento locale. Bordighera premia gli atleti e le società sportive della città. Si è svolta oggi pomeriggio al Teatro del Palazzo del Parco, tra emozione e grande spettacolo, la cerimonia di premiazione dedicata agli atleti della città delle palme.

A promuovere l’evento è stato Bordighera Sport Hub con il patrocinio del comune di Bordighera. "L’iniziativa è stata un’occasione speciale per rendere omaggio non solo al talento cristallino dei protagonisti ma anche alla dedizione e ai successi sportivi di chi ha rappresentato con orgoglio Bordighera nelle competizioni provinciali e nazionali" - fanno sapere gli organizzatori.

Protagonisti della cerimonia atleti e società del territorio che si sono distinti nelle varie discipline sportive. "È stato un momento emozionante per tutta la comunità bordigotta, un modo per ringraziare chi, con fatica e passione, porta il nome della città sui podi di tutta Italia” - sottolineano gli organizzatori - "L’iniziativa ha visto la partecipazione e l’invito sul palco degli atleti di Bordighera Nuoto, Tennis, Revolution Dance, Bocciofila Biancheri Muller, Moto gentleman moto club, Yacht Club Sant’Ampelio, Karate Wado Ryu, Bordivolley, Pilates, Balletto Calcio, Bordighera Sant’Ampelio Calcio, Asd Yosgihin Ryu Judo di Bovenzi, Asd Vittoria Ginnastica Artistica, Spazio Marcia delle Palme, Athletic Bordighera Pallamano, Ciclistica Bordighera, Ocr Life Revolution Calisthenics, Ranabo basket, Atletica 2000, Cai, Centro Sub Riviera dei Fiori. GSTT Tennistavolo, Asd Judo Simonazzi, Ciclistica Zero Team Bordighera, IntegrAbili".

"Grande partecipazione di pubblico in un teatro del Palazzo del Parco gremito con l’organizzazione che ha sottolineato l'importanza dello sport che è un fondamentale veicolo di valori sani, agendo come 'palestra di vita' che trasmette rispetto, lealtà, disciplina e spirito di squadra" - mettono in risalto gli organizzatori.