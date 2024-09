Ventimiglia, incendio al mercato coperto: iniziate le operazioni di pulizia e rimozione dei detriti (Foto)

Operazioni di pulizia e rimozione dei detriti dal mercato coperto di Ventimiglia, che domenica sera è stato coinvolto in un incendio che sembra essere partito da uno dei box della fila centrale, sono iniziate questa mattina. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

Un intervento necessario per poter consentire a un tecnico individuato dal Comune l’inizio delle operazioni di carotaggio e a un professionista di lavorare sull’impianto elettrico, sulle vie di fuga e sull’impianto anti-incendio per riaprire quanto prima in sicurezza e in salubrità il mercato coperto che per ora rimane chiuso e non è accessibile al pubblico come stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco Di Muro.

"Oggi sono iniziate le operazioni di pulizia e rimozione dei detriti dal pilastro interessato dall’incendio di domenica sera, così da poter consentire, al tecnico individuato dal comune, l’inizio delle operazioni di carotaggio dello stesso al fine di valutarne la staticità" - dice il primo cittadino - "Stiamo lavorando 24 su 24 per poter garantire la riapertura nel più breve tempo possibile".