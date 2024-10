Ventimiglia, mercato coperto chiuso: prosegue la bonifica post-incendio (Foto)

A Ventimiglia prosegue la bonifica del mercato coperto, coinvolto in un incendio divampato lo scorso primo settembre.

"Si sta andando avanti in maniera veloce sul ripristino dell'interno, senza intoppi o ostacoli" - fa sapere l'assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni, al Verde pubblico, alle Frazioni e ai Cimiteri Domenico Calimera - "Stiamo svolgendo tutti i lavori che ci hanno richiesto in maniera spedita e, mano a mano, stiamo andando avanti a levare le prescrizioni".

"Ora ci si sta occupando della prescrizione, che ci hanno detto i vigili del fuoco, che riguarda la compartimentazione dei locali elettrici" - svela Calimera - "La ditta che sta effettuando i lavori sta andando avanti in maniera spedita. Sono, inoltre, arrivati i materiali che mancavano e, quindi, la ditta che fa l'impianto elettrico e che si occupa anche dell'impianto antincendio ha tutto l'occorrente per poter espletare i lavori".

Il mercato coperto a Ventimiglia riaprirà una volta terminati i lavori di messa in sicurezza. "Una volta terminati i lavori vi saranno le controperizie" - dice Calimera - "Solo dopo il rilascio delle autorizzazioni si potrà riaprire il mercato".

Intanto, gli operatori del mercato coperto, dopo un mese di inattività, hanno ripreso a vendere i loro prodotti lungo via Aprosio e, da qualche giorno, in via della Repubblica. Una soluzione alternativa che, per il momento, soddisfa i commercianti in attesa della riapertura del mercato coperto.