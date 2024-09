Incendio al mercato coperto a Ventimiglia, Confcommercio mette i suoi uffici a disposizione degli operatori

Si è svolta a Ventimiglia la riunione tecnica relativa alle procedure da attuare per la riapertura del mercato coperto della città. Fra i partecipanti anche il Presidente cittadino di Ventimiglia della Confcommercio Dario Trucchi. Il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro ha delineato quale obbiettivo, alla luce delle problematiche tecniche insorte, la riapertura del mercato coperto per la fine di settembre.

Spiega Trucchi: “Abbiamo sollecitato e atteso con ansia questo incontro. Risolte le problematiche tecniche sulle quali il Comune sta intervenendo con i propri consulenti e risolto tutto l’iter che coinvolge altri soggetti oltre al Comune, considerato che sono in corso anche accertamenti per verificare le cause dell’incendio ed accertare eventuali responsabilità, l’obbiettivo, comunicatoci dal Sindaco Flavio Di Muro, è quello di poter riaprire il mercato coperto a fine settembre. Noi siamo al fianco dell’Amministrazione comunale e degli operatori, anche con il nostro contributo per gli operatori commerciali in termini di consulenza.

La chiusura del mercato coperto rappresenta per Ventimiglia un danno prima di tutto agli operatori del mercato, ma anche per tutto l’indotto del commercio cittadino, in quanto la struttura è un punto di riferimento per cittadini e turisti che, con la sua chiusura, vengono meno, causando un grave effetto economico a catena su tutta la città. La Confcommercio mette a disposizione i suoi uffici e i suoi tecnici per ogni consulenza necessaria agli operatori commerciali”.

Gli operatori che necessitassero di consulenze tecniche possono rivolgersi alla Confcommercio di Ventimiglia allo 0184/351114