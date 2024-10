Incendio al mercato coperto di Ventimiglia, altri operatori si spostano in via Aprosio: l'alternativa soddisfa tutti (Foto e video)

Sono soddisfatti gli operatori del mercato coperto dell'alternativa provvisoria concessagli in via Aprosio a Ventimiglia. Questa mattina, a più di un mese dall'incendio divampato lo scorso primo settembre nel mercato coperto, che per ora rimane chiuso per consentire i lavori urgenti di messa in sicurezza, altri operatori si sono aggiunti con i loro banchi sulla via pedonale dopo il successo riscontrato dai coltivatori diretti che per primi hanno potuto riprendere le loro attività.

"Siamo soddisfatti" - commentano i 'nuovi' operatori del mercato coperto facendo un bilancio sulla loro prima giornata in via Aprosio - "E' stata una bella giornata di sole e così tanti cittadini e turisti, soprattutto francesi, sono tornati a comprare i nostri prodotti".

Dopo l'istanza dei coltivatori diretti, l'Amministrazione comunale ha accettato anche la richiesta degli altri operatori del mercato che, dopo aver rifiutato il piano B proposto dal vicesindaco Marco Agosta, finalmente hanno potuto riprendere la loro attività. Alcuni operatori, però, si sono pentiti per non aver insistito subito per questa alternativa provvisoria che sembrerebbe piacere a tutti. "Sia i cittadini che i francesi sono felici di questa alternativa perché possono di nuovo fare acquisti dopo più di un mese di attesa. Noi siamo felici perché così evitiamo di perdere la clientela fissa perché una volta persa è difficile recuperarla" - dicono gli operatori del mercato coperto - "I clienti sono ritornati, c'è di nuovo movimento in città, anche nei negozi e nelle attività commerciali. La città sta tornando ad essere come era prima dell'incendio. Inoltre, in molti hanno sottolineato come i gazebo e i banchi con i prodotti, dai fiori ai cibi, animano e rendono più viva la via pedonale".