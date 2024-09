Ventimiglia, dopo l'incendio sopralluogo al mercato coperto. I titolari dei box preoccupati: "Apriamo tutti o nessuno" (Foto e video)

Un odore forte di fumo si sente ancora intorno al mercato coperto di Ventimiglia dove, ieri sera, è divampato un incendio che sembra essere partito da uno dei banchi centrali della frutta e verdura. La struttura al momento non è agibile ed è chiusa al pubblico. Questa mattina si è svolto un sopralluogo dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, dell'Asl e dell'Amministrazione comunale all'interno del mercato che vende frutta, verdura, alimenti, pesci e fiori per le verifiche strutturali e di salubrità della struttura.

Le fiamme hanno distrutto principalmente il box numero due ma il rogo ha anche provocato una vasta coltre di fumo che potrebbe aver danneggiato i prodotti alimentari dell’intero mercato. E, mentre i pompieri dovranno capire cosa ha sprigionato l’incendio per comprendere le cause dello stesso, l’Asl dovrà invece evidenziare quali prodotti non saranno più vendibili.

Un grave problema per i titolari dei diversi box, che sono anche in apprensione per sapere se e quando potranno riaprire i battenti. C’è il problema dei gravi danni economici subiti, visto che molti stanno ancora attendendo i rimborsi dell’alluvione 2020. Alcuni gestori dei box sono stati ‘fortunati’, visto che erano quasi senza merce dopo il sabato lavorativo mentre altri hanno perso quasi tutto.

Sulle cause dovranno esprimersi i Vigili del Fuoco anche se le classiche voci di corridoio si dividono tra probabile corto circuito e dolo, anche se la prima ipotesi al momento sembra quella più accreditata.

La struttura, infatti, questa mattina è rimasta chiusa come da ordinanza del Sindaco Flavio Di Muro, anche lui presente al sopralluogo: “L’amministrazione sta lavorando per riaprire quanto prima il mercato, ma solo quando ci saranno tutte le sicurezze del caso e con la merce che non faccia male ai clienti. Ora ci riuniremo con gli uffici competenti in attesa delle relazioni, in modo da modulare l’ordinanza per l’apertura del mercato coperto”.