Ventimiglia, incendio al mercato coperto: assemblea pubblica in Comune con gli operatori (Foto)

Un'assemblea pubblica con gli operatori del mercato coperto di Ventimiglia, che domenica sera è stato coinvolto in un incendio che sembra essere partito da uno dei box della fila centrale, è prevista domani in Comune.

I gestori dei box sono, infatti, invitati a partecipare a un'assemblea pubblica domani, il 5 settembre, alle 12 presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale. Sarà, perciò, un'occasione di confronto tra gli operatori del mercato e il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Per questioni legate alla capienza dell’aula, l’accesso sarà consentito unicamente agli operatori del mercato che al momento resta chiuso per consentire i lavori urgenti di messa in sicurezza.