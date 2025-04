Terre medievali di Liguria, il ponte di Dolceacqua dove Monet dipinse i suoi capolavori (foto)

Il ponte di Dolceacqua, a schiena d'asino, fu costruito nel XV secolo per collegare i due nuclei del borgo. divisi dal fiume Nervia. Oggi è uno dei ponti più visitati in Liguria, perchè Claude Monet, padre dell'Impressionismo francese, nel 1884 arrivò a Dolceacqua e dipinse diversi quadri con soggetto il ponte. Monet visitò due volte Dolceacqua, di cui una in compagnia di Renoir, e rimase particolarmente colpito dall'armonia e dall'eleganza di forme del ponte e lo definì “gioiello di leggerezza”.

Questi dipinti vengono considerati capolavori assoluti di Monet, dal valore inestimabile. Ogni anno, soprattutto in primavera ed estate, il borgo è preso d'assalto da turisti ed artisti provenienti da ogni parte del mondo per ammirare il ponte di Monet.