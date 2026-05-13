Sanremo, svolta per lo svincolo di San Martino: il Ministero dei Trasporti avvia la conferenza dei servizi sull’Aurelia Bis

L’iter per la realizzazione dello svincolo (in uscita) di San Martino dell’Aurelia Bis compie un passo decisivo. La società Concessioni del Tirreno ha infatti richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la convocazione della conferenza dei servizi decisoria per il progetto della nuova rampa di uscita su via della Repubblica, intervento considerato strategico per il futuro della viabilità di Sanremo e dell’intero Ponente ligure. Un passaggio atteso da anni e che rappresenta una svolta concreta per un’opera ritenuta fondamentale per alleggerire il traffico cittadino, migliorare i collegamenti tra il centro e la zona est della città e rendere più fluida la circolazione in uno dei quartieri più congestionati.

Alla presentazione dell’avanzamento progettuale erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella e l'assessore regionale Marco Scajola.

Un’opera chiave per la viabilità di Sanremo

Lo svincolo in uscita di San Martino è strettamente collegato al completamento dell’Aurelia Bis verso ponente, infrastruttura che negli anni è stata indicata come prioritaria per migliorare l’accessibilità alla città dei fiori e ridurre il traffico lungo l’Aurelia e nelle arterie urbane più trafficate.

Il sindaco Alessandro Mager ha sottolineato il valore del nuovo passaggio procedurale: “L’avvio di questa fase rappresenta una notizia molto importante. Nel corso degli incontri avuti negli ultimi due anni, in cui si è parlato della variante per il completamento dell’Aurelia Bis a ponente di Sanremo, non ultimo quello organizzato a Roma con i tecnici del MIT, abbiamo sempre chiesto la realizzazione dello svincolo di San Martino considerando il positivo impatto che avrà per quella parte di città”, ha dichiarato il primo cittadino. Parole che evidenziano come il progetto sia stato al centro di un costante confronto tra amministrazione comunale, ministero e concessionaria autostradale, con l’obiettivo di dare finalmente risposta a una delle principali criticità viarie della città. L'assessore Donzella ha evidenziato come il progetto sia già pronto e che il terreno è già della Concessioni del Tirreno. Questo porterà ad una velocizzazione dei lavori.

La Regione: “Intervento prioritario per tutta la provincia”

Soddisfazione anche da parte della Regione Liguria. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha definito l’avvio della conferenza dei servizi una notizia “positiva e attesa”: “Abbiamo lavorato al fianco del Comune di Sanremo, interloquendo con il Ministero dei Trasporti. Parliamo infatti di un’arteria prioritaria non solo per Sanremo, ma per l’intera provincia”, ha spiegato Scajola. L’assessore regionale ha inoltre confermato che, una volta ricevuta la documentazione progettuale prevista, la direzione generale Territorio procederà con il rilascio dell’atto di conformità urbanistica necessario a dare ulteriore impulso all’approvazione definitiva del progetto.

San Martino cambia volto: dalla nuova rotonda allo svincolo

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, che ha ricordato il lavoro svolto negli ultimi anni insieme a tutti gli enti coinvolti: “In questi anni abbiamo interloquito costantemente con tutti gli enti coinvolti, non solo per il completamento dell’Aurelia Bis a ponente ma anche per lo svincolo di San Martino. C’è quindi grande soddisfazione per il traguardo raggiunto”, ha dichiarato Donzella. L’assessore ha inoltre evidenziato come il quartiere di San Martino sia destinato a vivere una vera trasformazione dal punto di vista della mobilità urbana. Proprio in questi giorni sono infatti in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotonda di San Martino, opera che punta a rendere più sicura e scorrevole la circolazione. La rotatoria era stata inserita nella convenzione con Portosole proprio in previsione dell’aumento di traffico che deriverà dall’apertura del nuovo svincolo dell’Aurelia Bis.

L’iter amministrativo e il progetto

Il progetto della nuova rampa di uscita su via della Repubblica era stato inserito nella convenzione stipulata nel 2022 tra Concessioni del Tirreno S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Già in precedenza la concessionaria uscente Autostrada dei Fiori S.p.A. aveva predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso al ministero. Con il successivo subentro di Concessioni del Tirreno nella gestione della tratta autostradale A10 Savona-Ventimiglia, la nuova concessionaria ha assunto anche il compito di progettare e realizzare il nuovo svincolo di San Martino. Nel 2023 il progetto definitivo era stato trasmesso al MIT e ora, con la richiesta di convocazione della conferenza dei servizi decisoria, l’opera entra nella fase che potrebbe portare all’approvazione finale e successivamente all’avvio dei lavori. Per Sanremo si tratta di un intervento destinato ad avere effetti significativi non solo sulla viabilità urbana, ma anche sullo sviluppo turistico, commerciale e logistico dell’intera area cittadina.

Quali saranno i tempi? La conferenza deis servizi asincrona dovrebbe durare circa 6 mesi. Dopo la realizzazione del progetto esecutivo scatteranno i bandi necessari e, quindi, una volta assegnati i lavori non è da escludere una prima pietra entro due anni.

Al termine dell'incontro si è anche parlato del proseguimento dell'Aurelia Bis verso Ponente ma, al momento, non sono state rivelate novità in merito. Un po' a sorpresa sono comparsi all'interno della conferenza di presentazione alcuni componenti del comitato dei cittadini di via Bonmoschetto che hanno colloquiato a lungo con il sindaco Mager e con l'assessore Donzella, in relazione al progetto di cui si parla da tempo, per la conclusione dell'importante arteria di cornice a Sanremo, fino alla zona di Pian di Poma.