Sanremo, apre lo sportello 'Ricoltiviamo' per rilanciare la floricoltura e nuovi imprenditori: oggi la presentazione (Foto)

E' stato presentato oggi, all’Istituto Agrario Ruffini-Aicardi di Sanremo, il progetto 'Ricoltiviamo', un’iniziativa che punta a rinnovare e rafforzare il mondo della floricoltura regionale e provinciale. Il progetto prende vita attraverso l’apertura dello 'sportello', uno spazio pensato per sostenere e accompagnare chi vuole avvicinarsi al settore floricolo, siano giovani diplomati o professionisti già affermati. Alla presentazione c'erano, tra gli altri, gli assessori regionali Alessandro Piana e Luca Lombardi e l'assessore all'ambiente del Comune di Sanremo, Ester Moscato.

“Dopo un anno dalla presentazione al mondo floricolo del progetto, condiviso dal Rotary Club Sanremo Hanbury con gli altri Club Provinciali di Sanremo e Imperia, e dal Distretto 2032, finalmente apriamo lo sportello operativo 'Ricoltiviamo' - dichiara Sergio Viglietti, past-President del Rotary Club Sanremo Hanbury, esportatore di fiori dal 1992 e promotore dell’iniziativa - e, con questa apertura vogliamo entrare nella fase operativa quotidiana per chi si vuole affacciare al mondo del fiore in tutte le sue declinazioni, supportando nuovi operatori, giovani e meno giovani. Fondamentale è la collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Agrario Ruffini-Aicardi di Sanremo e con tutti gli operatori provinciali. Il progetto nasce dalla necessità di trovare nuovi imprenditori pronti a raccogliere il testimone della floricoltura tradizionale, in un momento storico in cui la domanda di fiori e verde di qualità è in crescita, soprattutto dall’estero.”

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che operano nel settore e a chi desidera contribuire al futuro di questa eccellenza locale, che da oltre un secolo fa della nostra terra la “Riviera dei Fiori”. “La floricoltura è ancora uno sbocco lavorativo interessante – prosegue Viglietti – e offre opportunità a una varietà di figure professionali grazie alla crescita della richiesta di fiori e verde di qualità.” Il progetto mira a promuovere e valorizzare la produzione floricola, punto fermo dell’economia locale, favorendo la nascita di una nuova generazione di floricoltori. Tra gli obiettivi: recupero di terreni incolti, percorsi formativi per nuovi addetti e attenzione alla sostenibilità ambientale. Lo sportello sarà operativo da oggi e rappresenterà un riferimento per chiunque voglia intraprendere o approfondire attività nel settore floricolo. Saranno coinvolti agronomi, produttori, commercianti, associazioni di categoria, istituti di ricerca, vivaisti, ibridatori, esperti di arte floreale, artigiani e tecnici specializzati.

L’iniziativa si rivolge a tutte le figure che possono avere un ruolo diretto nella filiera locale, sfruttando la posizione privilegiata della Riviera dei Fiori e la filiera “cortissima”. Gli utenti interessati a questo progetto sono suddivisi in cinque macrocategorie:

Ibridatori : specialisti nella ricerca genetica botanica, capaci di creare nuove varietà di piante.

: specialisti nella ricerca genetica botanica, capaci di creare nuove varietà di piante. Coltivatori : il cuore della filiera, trasformano semi e piantine in prodotti di valore.

: il cuore della filiera, trasformano semi e piantine in prodotti di valore. Commercianti : collegano la produzione locale con clienti italiani ed esteri.

: collegano la produzione locale con clienti italiani ed esteri. Flower designer : valorizzano il prodotto e lo promuovono presso il consumatore finale.

: valorizzano il prodotto e lo promuovono presso il consumatore finale. Tecnici manutentori di serre: figura essenziale per la gestione delle infrastrutture.

Ogni categoria sarà composta da professionisti che potranno guidare e affiancare i vari utenti. Il progetto vuole essere un centro di supporto per chiunque desideri avviare o sviluppare attività nel settore floricolo. “C’è molto interesse intorno a questo Progetto! Ci aspettiamo un’ampia partecipazione all’incontro, che vorremmo fosse l’inizio di una nuova fase per la nostra floricoltura: le prospettive di crescita e reddito sono molto migliorate nelle ultime stagioni”, conclude Sergio Viglietti.

Il nuovo sportello sarà il punto di riferimento per tutti: contattabile telefonicamente al 0184502326 o via email all’indirizzo sportello.ricoltiviamo@iisruffiniaicardi.it.